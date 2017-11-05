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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:37:34ص
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  محلي
طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بأربع غارات
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي العاصمة صنعاء صباح اليوم بأربع غارات.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على حديقة 21 سبتمبر ، وغارة أخرى على منطقة الحصبة بمديرية الثورة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة مدينة صنعاء القديمة ، وشن غارة مماثلة على منصة الاحتفالات بميدان السبعين .

وذكر المصدر أن الغارات أحدثت أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم والمنشئات العامة .

وجدد المصدر إدانته لاستمرار تحالف العدوان في استهداف الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وثمانية أشهر.

واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ
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