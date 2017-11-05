محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.



وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء بمناقب الشهيد وإسهاماته في الدفاع عن الوطن وخوض معركة البطولة والشرف ضد القاعدة في زنجبار بمحافظة أبين وصولا إلى صموده واستبساله في مواجهة العدوان ومرتزقته في العند وعدن والصلو ومدينة تعز.



ونوه بما تحلى به الشهيد العرشي من صفات، حيث كان قائدا عسكريا محنكا وشجاعا منذ إلتحاقه بالجيش وتخرجه من الكلية الحربية الدفعة إلى20 عام 1983م وانضمامه إلى صفوف منتسبي اللواء الثالث مشاه مدعم "201" ميكا.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الوطن خسر برحيل

الشهيد واحدا من قياداته العسكرية الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن الوطن وتنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وإقتدار، مستلهما الصبر والثبات والعزيمة والإصرار في كافة الأعمال التي قام بها حتى إستشهاده في جبهة الصلو بمحافظة تعز.



وأثنى على دور الشهيد المناضل العرشي في تعامله مع زملائه خلال توليه لعدد من المناصب العسكرية منذ تعيينه قائد فصيل هوزر مدفعية باللواء الثالث حتى آخر منصب له قائدا للواء 201 ميكا .



وعبر الرئيس الصماد عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد في هذا المصاب. . سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ