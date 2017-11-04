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الدفاع و الأركان تنعيان ثلاثة ضباط استشهدوا في جبهات العزة والكرامة
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم الشهيد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 ميكا والشهيد العميد الركن حميد المطري رئيس أركان حرب اللواء ، والشهيد العقيد صالح محمد الصوفي قائد الكتيبة الأولى باللواء 119 مشاة اللذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن ومواجهة المعتدين والغزاة .

وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بالأدوار البطولية المشرفة والملاحم الخالدة التي اجترحها الشهداء الثلاثة في ميادين المواجهات كقادة أبوا إلا ان يكونوا في مقدمة الصفوف وفي خطوط التماس المباشر مع العدو حاملين على عاتقهم عظم الأمانة وشرف الانتماء لليمن .

وأشار البيان إلى أن الشهداء كانوا نعم القادة الذين صدقوا مع الله ومع وطنهم وشعبهم وكانوا مثالا في التضحية والفداء يقاتلون قتال الأبطال دفاعا عن الوطن حتى صدقهم الله وعده ونالوا شرف الشهادة في سبيله.

وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن المقاتلين الأبطال من منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية ماضون قدما على نفس الخطى والدرب الذي خطه الشهداء الأبطال العرشي والمطري والصوفي ، لافتاً إلى أنهم سيبقون دوما بالمرصاد لكل الغزاة والمعتدين والمرتزقة وسيثأرون لدماء الشهداء والجرحى وسيجعلون من جبال اليمن وسهولها ووديانها مقابر للمعتدين والمرتزقة الذين لن يجدوا من ينتشل أشلائهم منها في قادم الأيام.

وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأسر الشهداء وكافة آل العرشي وآل المطري وآل الصوفي ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء ويحشرهم مع الأنبياء والصديقين ويسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم أهاليهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

سبـأ
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