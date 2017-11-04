محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة الحديدة - سبأ :

القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة فيما يلي نصها:



الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين .. أيها الخريجون.. الحاضرون جميعاً

يسعدنا أن نكون في هذا اليوم حاضرين مع تخرج هذه الدفعة من أبطال القوات المسلحة الذين جاءوا ليستعدوا ويتأهبوا للنزال مع أشر أعداء الأمة الذين يعتدون على شعبنا في مرحلة حساسة وخطيرة، كان لنا شرف كبير أن نحضر في فعالية التخرج ليس للترفيه فلدينا من الأعمال ما يكفينا ولكن حرصاً منا على أن نشارككم وأن نشارك هذا الفضل، وأن نكون مشرفين بشكل شخصي على إعادة تجميع وتجهيز هذه الوحدات وتخرجها وتحركها لما نعتبره مسؤولية، وفي نفس الوقت شرفُ عظيم فأنتم أمل هذا الشعب وأمثالكم وغيركم ممن زرناهم في المناطق العسكرية، وهناك العديد من الدفع التي فرض العدوان والحصار كيفية المعركة وماهيتها أن تكون مفرقة على هذا الشكل ، وإلا فبفضل الله سبحانه وتعالى ما نلمسه من زخم كبير وانجذاب بشكل كبير جدًا من أبناء الجيش نحو المعركة ونحو هذه الدورات شيء يبعث على الفخر ويبعث على الاعتزاز ولدينا أمل كبير جدًا وكل أبناء الشعب بأن النصر حليفنا على أيديكم وأيدي زملائكم الذين سبقوكم إلى ساحات القتال.



(أيها المقاتلون، أيها الأبطال، أيها الأحرار، المسؤولية الملقاة على عاتقكم مسؤولية كبيرة، وعدوكم يتربص بالساحل الغربي وبغيره من المناطق، وكما تعلمون أن العدوان في هذه الأيام على أشده من التصعيد في منطقة نهم وفي مأرب وفي ميدي وفي غيرها من المناطق، ويحاول المرتزقة، ويحاول عملاء الرياض، أن يحققوا نصراً ما بعد ثلاثة أعوام من الهزائم والسحق الذي طالهم من أبطالنا من أبناء الجيش واللجان الشعبية، لذلك من المهم أن تستشعروا أن هذا العدوان لم ينفع معه تفاهمات ولم ينفع معه حوارات ولم ينفع معه تقديم التنازلات، هو يرانا أننا يجب أن نزال من أمامه، يرى اليمنيين عقبة، عندما تكلم محمد بن سلمان قبل ثلاثة أيام ويقول: "إن لليمن موقعاً جغرافياً حساس وخطير وأنه يمر منه حسب قوله عشرة في المائة من تجارة العالم وأن هذا الموقع الخطير والاستراتيجي لليمن لن تسمح السعودية أن يستغل كما يقول... إلى آخر" .

هم يعلمون أننا لم نكن نشكل خطر عليهم في يوم من الأيام, وما ذنبنا أن الله اختار لنا موقعاً استراتيجياً .. لماذا يأتي ابن سلمان..!! ولماذا تأتي أمريكا وإسرائيل وحلفائهم ليقتلوا شعبنا ليبيدوا شعبنا, لأن موقعنا استراتيجي بحسب قولهم وخطير .. هذا شأننا ونحن أبناء هذه الأرض وسندافع عنها وعن كرامة أبنائها حتى يكتب الله لنا النصر والفوز والنجاح

كل ما نأمله منكم بإذن الله تعالى أيضاً يبقى لكم دور غير المواجهة هو أن تسعوا وبكل جهد لاستغلال علاقاتكم للتواصل مع بقية زملائكم الذين لا زاولوا لم يتحركوا إلى ساحات القتال



لأننا مقبلون على نصر وعلى فرج كبير سيخزي القاعدين وسيخزي المتراجعين وسيخزي المتقاعسين وسيجعل كل واحد من هؤلاء الرجال يستحي، ما هو الدور الذي قدمناه ..

فمن الحسرة ومن الندم أن يمر عدوان عالمي على البلاد ولم يشارك فيه الكثير من أبناء الشعب ومن أبناء الجيش أيضاً, لذلك أملنا فيكم كبير أن تتحركوا في جميع المسارات في ما يتعلق بتعزيز الوضع الميداني والتنكيل بأعداء الله والانتقام لدماء الأبرياء التي تسقط بالعشرات كل يوم كما سمعنا في الفترات الأخيرة في مجزرة عطان وفي أرحب وقبل أعوام أو قبل عام حصلت هنا مجازر في سجن الزيدية ومجازر الصيادين ومجازر في المخا وفي مناطق كثيرة كان آخرها ما حصل في الأيام الماضية مجزرة ستين شهيداً وجريحاً في محافظة صعدة وقبلها في أرحب من الناس المساكين الذين يبحثون عن قوتهم لا يجدون ما يعولون به أسرهم

لذلك فأمل الشعب عليكم، الشعب مؤمل عليكم بعد الله والمسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة جداً ونحن بإذن الله تعالى سنكون عوناً لكم وسنكون رافداً لكم من أكبر رأس في هرم الدولة إلى آخر رجل فيها .

وكذلك الشعب يقف بعدكم بحر من الرجال, بحر من المدد, بحر من القوافل ,ستصلكم إلى ميادين الجهاد لتكونوا عند حسن ظن هذا الشعب المظلوم وسيكتب الله على أيديكم النصر والفوز والفرج لهذا الشعب كما قال الله سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ".

صحيح أنه حتى خلال الدورات تلقون الكثير من المعاناة والكثير من الإشكالات التي فرضها واقع العدوان والحصار ولكن هذه المقدمات تهيئة وإرهاصات لتكافئ الصمود ليكون نضيره إن شاء الله تعالى في الجبهات .

ونشكر القائمين على هذه الدفع وعلى هذا المسار العظيم الذي نرى بركته ونلمس آثاره نتائجاًً في الميدان ستحقق النصر بإذن الله تعالى

وكل الشكر للإخوة في قيادة الدفاع ولرئيس الأركان وقيادة المنطقة الخامسة وقائد الوحدات العسكرية وغيرهم من كافة المناطق الذي لمسنا فيها في الفترة الأخيرة عملاً كبيراً وجدياً ورأينا آثار ذلك واضحاً للعيان في الميدان .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سبـأ [04/نوفمبر/2017]سبـأ