ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:56:37م
عاجل.. اطلاق صاروخ باليستي على مطار الملك خالد بالرياض
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
المنتخب الوطني للشباب يهزم تركمانستان في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم شباك منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقامة في مدينة الدمام السعودية.
آخر الأخبار:
الدفاع و الأركان تنعيان ثلاثة ضباط استشهدوا في جبهات العزة والكرامة
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
وزارة الداخلية تنعي العميد الركن أحمد نعمان سيف
القوة المدفعية تستهدف تجمعات المرتزقة بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة الداخلية تنعي العميد الركن أحمد نعمان سيف
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نعت وزارة الداخلية العميد الركن أحمد نعمان سيف مدير عام الشؤون القانونية السابق بالوزارة الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 57 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الفقيد كان مثالا للضابط المخلص منذ تخرجه من كلية الشرطة بصنعاء عام 1986م .

وعدد البيان المناصب التي شغلها الفقيد منذ تخرجه حيث عمل في إدارة أمن محافظة صعدة وعين مساعدا لمدير أمن أمانة العاصمة ومن ثم نائبا لمدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وآخرها مديرا عاما للشؤن القانونية بالوزارة.

وأعربت قيادة وزارة الداخلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكل منتسبي الوزارة.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
الدفاع و الأركان تنعيان ثلاثة ضباط استشهدوا في جبهات العزة والكرامة
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
القوة المدفعية تستهدف تجمعات المرتزقة بتعز
سيطرة الجيش واللجان على سلسلة الجبال المطلة على طور الباحة بلحج
قنص 15 مرتزقاً واستهداف تجمعاتهم في صحراء ميدي
ضبط سبعة من عناصر خلية إجرامية جندها العدوان في شبوة
عاجل.. اطلاق صاروخ باليستي على مطار الملك خالد بالرياض
تنفيذ الجولة الثانية من حملة الرش الضبابي بمدينة الحديدة
مصرع عدد من الجنود السعوديين في جيزان ونجران
طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
العدوان السعودي على اليمن
طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[04/نوفمبر/2017]
وقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم العدوان
[04/نوفمبر/2017]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[04/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بتعز
[04/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by