[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نعت وزارة الداخلية العميد الركن أحمد نعمان سيف مدير عام الشؤون القانونية السابق بالوزارة الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 57 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.
وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الفقيد كان مثالا للضابط المخلص منذ تخرجه من كلية الشرطة بصنعاء عام 1986م .
وعدد البيان المناصب التي شغلها الفقيد منذ تخرجه حيث عمل في إدارة أمن محافظة صعدة وعين مساعدا لمدير أمن أمانة العاصمة ومن ثم نائبا لمدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وآخرها مديرا عاما للشؤن القانونية بالوزارة.
وأعربت قيادة وزارة الداخلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكل منتسبي الوزارة.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ