[04/نوفمبر/2017]
لحج - سبأ :
سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم على سلسلة الجبال المطلة على طور الباحة بمحافظة لحج .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة حيفان انتهت بالسيطرة على سلسلة الجبال المطلة على طور الباحة .
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال كسر زحفهم لمحاولة استعادة المواقع التي سيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية .
وأشار المصدر إلى أن الزحف الفاشل للمرتزقة باتجاه جبهة حيفان تزامن مع غارات مكثفة لطيران العدوان دون تحقيق أي تقدم على الأرض .
سبـأ