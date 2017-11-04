محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط سبعة من عناصر خلية إجرامية جندها العدوان في شبوة شبوة - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية بيحان محافظة شبوة القبض على سبعة من عناصر خلية إجرامية جندها العدوان السعودي الأمريكي وحلفاؤه لزعزعة الأمن والاستقرار بالمديرية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإنجاز الأمني جاء بعد عمليات تحر ومتابعة لرجال الأمن واللجان الشعبية أثمرت عن ضبط عناصر الخلية التابعة للعدوان في المديرية.



وأكد المصدر أن رجال الأمن واللجان الشعبية تمكنوا من كشف الخلية وضبطها في عدد من العمليات الأمنية.



وأشار إلى أن العدوان كلف عناصر تلك الخلية الإجرامية بعدد من المهام استهدفت مواطنين ورجال أمن ولجان شعبية ضمن مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار مقابل حفنة من المال المدنس.



وبين المصدر أنه تم تقسيم عناصر الخلية إلى فريقين، يقوم الأول المكون من ثلاثة أشخاص ممن ألقي القبض عليهم برصد تحركات رجال الأمن واللجان الشعبية وتحديد مواقعهم ورفع إحداثياتها إلى قوى العدوان ليتم استهدافها من الطيران المعادي كما حدث لإدارة أمن بيحان وعدد من المقرات والنقاط الأمنية وتحركات رجال الأمن واللجان الشعبية.



وأشار المصدر إلى أن الفريق الآخر المكون من أربعة أشخاص كلف بتنفيذ عمليات إجرامية تتمثل في زرع عبوات ناسفة في الطرق والأماكن العامة وإطلاق الرصاص على النقاط الأمنية كنقطة موقس والدايري وريدان والحزام ومحاولة استهداف رجال الأمن واللجان في عمارة القيرة ومحطة المطار.



وأشاد المصدر بيقظة رجال الأمن واللجان الشعبية وجهودهم المستمرة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان.



هذا وقد نشر الإعلام الأمني مشاهد لاعترافات عناصر الخلية بما ارتكبوه من جرائم .

سبـأ [04/نوفمبر/2017]سبـأ