[04/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
ينفذ البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا - محور تهامة حالياً الجولة الثانية من حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك والملاريا بالتعاون مع مؤسسة العون للتنمية والتنسيق مع مكتب الصحة بمحافظة الحديدة .
وذكر مدير البرنامج الوطني الدكتور يعقوب الديلمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تستهدف على مدى خمسة أيام مديريات مدينة الحديدة الثلاث : الحالي ، الحوك و الميناء .
وأشار إلى أن الحملة تهدف للحد من انتشار البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا خصوصا في فصل الشتاء الذي يعتبر موسم تكاثره وتوالده .
وثمن الديلمي دعم مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وجهود العاملين في البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمحافظة في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
فيما أشاد مشرف الضنك بالمحافظة الدكتور غمدان الطاهش بالدعم الذي قدمته مؤسسة العون للتنمية لمحافظة الحديدة في مجال مكافحة الضنك في مديريات الحالي - الحوك - الميناء - الزيدية - بيت الفقيه.
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