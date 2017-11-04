[04/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ :
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم في عمليات قنص وتدمير آلية لهم في جيزان ونجران .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدة من الجيش واللجان الشعبية نفذت كميناً محكماً دمرت خلاله آلية عسكرية سعودية ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .
وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان ، وجندي آخر في موقع الشبكة بنجران .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير بنجران ، واستهدفت مواقع القرن والبحطيط وسودانة في جيزان محققة إصابات مباشرة في صفوف العدو ومرتزقته .
ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق عمر خالد عبدالحبيب بلقصير التميمي بنيران الجيش واللجان في جبهة البقع .
سبـأ