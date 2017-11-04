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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:27:56م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمحافظة الحديدة حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة تحت شعار " خيارات الساحل ".
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
المنتخب الوطني للشباب يهزم تركمانستان في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم شباك منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقامة في مدينة الدمام السعودية.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[04/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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