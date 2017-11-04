الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمحافظة الحديدة حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة تحت شعار " خيارات الساحل ". واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف. المنتخب الوطني للشباب يهزم تركمانستان في تصفيات كأس آسيا اكتسح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم شباك منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقامة في مدينة الدمام السعودية.