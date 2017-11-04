[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نظم طلاب ومعلمو مدرسة الشهيد السواري بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم وقفة تنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.
وأدان المشاركون في الوقفة التي حضرتها قيادة مكتب التربية بالمديرية المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني في كافة المحافظات والتي كان آخرها جريمة سوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى..
واستنكر المشاركون الاستهداف الممنهج للمنشئات التربوية والتعليمية ، مؤكدين استمرار الصمود ومواصلة العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان..
وطالبوا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته وإيقاف هذه الجرائم.
سبـأ