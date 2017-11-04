[04/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقتي البقع والأجاشر بمديرية كتاف، وثلاث غارات على مديرية باقم وثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر الحدودية خلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم.
وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات شدا ومنبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أدى إلى إصابة مواطن في مديرية شدا وأحدث خسائر فادحة في مزارع ومنازل المواطنين في تلك المناطق .
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