ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:27:56م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمحافظة الحديدة حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة تحت شعار " خيارات الساحل ".
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
المنتخب الوطني للشباب يهزم تركمانستان في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم شباك منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقامة في مدينة الدمام السعودية.
آخر الأخبار:
تنفيذ الجولة الثانية من حملة الرش الضبابي بمدينة الحديدة
مصرع عدد من الجنود السعوديين في جيزان ونجران
طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
وقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[04/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقتي البقع والأجاشر بمديرية كتاف، وثلاث غارات على مديرية باقم وثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر الحدودية خلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم.

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات شدا ومنبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أدى إلى إصابة مواطن في مديرية شدا وأحدث خسائر فادحة في مزارع ومنازل المواطنين في تلك المناطق .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تنفيذ الجولة الثانية من حملة الرش الضبابي بمدينة الحديدة
مصرع عدد من الجنود السعوديين في جيزان ونجران
طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
وقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم العدوان
وقفة حاشدة في السياني بإب دعماً للعملية التعليمية والنفير العام للجبهات
حكاية مدينة تحتضن الجميع
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
تدشين توزيع 300 حقيبة مدرسية بدار الايتام بأمانة العاصمة
مناقشة خطة الاستجابة لتوفير مستلزمات مركز الغسيل الكلوي بإب
قبائل مديرية بني مطر تؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيرن العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
[04/نوفمبر/2017]
وقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم العدوان
[04/نوفمبر/2017]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[04/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بتعز
[04/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by