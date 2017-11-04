محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة حاشدة في السياني بإب دعماً للعملية التعليمية والنفير العام للجبهات إب -سبأ:

نفذ أبناء ووجهاء ومسئولي مديرية السياني بمحافظة اب اليوم وقفة حاشدة دعما لاستمرار العملية التعليمية ومواصلة التحشيد والنفير العام إلى جبهات العزة والكرامة .

و أكد المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير عام المديرية وائل أبو راس وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد الوائلي الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .



وأدان بيان صادر عن الوقفة تخاذ المجتمع الدولي والصمت المخزي للمنظمات اللإنسانية إزاء كل الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن ونسائه وأطفاله والتي كان آخرها جريمة سوق علاف في مديرية سحار بصعدة .



كما أكد ثبات موقف أبناء المديرية وحرصهم على استمرار العملية التعليمية ، وتفويت الفرصة على العدوان ومرتزقته وإفشال مؤامراتهم التي استهدفت التعليم .



وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل وفق مواثيقها ونصوصها التي أنشئت من أجلها والعمل بحيادية والالتزام بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين عقب مؤامرة نقل البنك المركزي .

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ