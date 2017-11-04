محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة الحديدة-سبأ:

حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمحافظة الحديدة حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة تحت شعار " خيارات الساحل ".



وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزيرا الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظي الحديدة حسن أحمد الهيج، وذمار حمود عباد .. ألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة بارك فيها للخريجين تخرجهم بعد أن تأهلوا في المجال العسكري إستعدادا للدفاع عن الوطن في مختلف المواقع والميادين.



وقال " يسعدنا أن نكون في هذا اليوم حاضرين مع تخرج هذه الدفعة من أبطال القوات المسلحة الذين جاءوا ليستعدوا للنزال مع أشر أعداء الأمة الذين يعتدون على شعبنا في مرحلة حساسة وخطيرة ".



وأضاف " كان لنا شرف كبير في مرحلة حساسة وخطيرة، أن نحضر في فعالية التخرج ليس للترفيه، فلدينا من الأعمال ما يكفينا ولكن حرصاً منا على أن نشارككم وأن نشارك هذا الفضل وأن نكون مشرفين بشكل شخصي على إعادة تجميع وتجهيز هذه الوحدات وتخرجها وتحركها لما نعتبره مسؤولية وفي نفس الوقت شرفُ عظيم ".



ومضى "أنتم أمل هذا الشعب وأمثالكم وغيركم ممن زاورناهم في المناطق العسكرية، وهناك العديد من الدفع التي فرض العدوان والحصار كيفية المعركة وماهيتها ولكن ما نلمسه من زخم كبير من أبناء الجيش نحو المعركة وبإتجاه هذه الدورات، يبعث على الفخر والاعتزاز ولدينا أمل كبير وكل أبناء الشعب اليمني بأن النصر حليفنا على أيديكم وأيدي زملاؤكم الذين سبقوكم إلى ساحات القتال ".



وخاطب الرئيس الصماد الخريجون" أيها المقاتلون الأبطال أيها الأحرار المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة وعدوكم يتربص بالساحل الغربي وغيره من المناطق وكما تعلمون أن العدوان في هذه الأيام على أشده من التصعيد في منطقة نهم وفي مأرب وميدي وغيرها".



وأشار إلى تصريح محمد بن سلمان الأخير حول إستمرار العدوان، لأن لليمن موقع جغرافي حساس وخطير.



وقال " هم يعلمون أننا لم نكن نشكل خطرا عليهم في يوم من الأيام وما ذنبنا بأن الله أختار لنا موقع إستراتيجي، لماذا يأتي بن سلمان وتأتي أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم ليقتلوا شعبنا لأن موقعنا استراتيجي حسب قولهم، هذا شأننا وسندافع عن هذا الشعب وعن كرامته حتى يكتب الله لنا النصر".



ونوه الأخ صالح الصماد بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وكذا قيادة المنطقة العسكرية وإسهامهم في تخرج هذه الدفع العسكرية.



تخلل حفل التخرج عرض عسكري جسد المستوى الذي وصل إليه الخريجون في مجال المعارف والعلوم العسكرية والمهارات القتالية وغيرها من متطلبات المعركة، وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد .



حضر حفل التخرج نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن محمد فضل ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي الكحلاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي وأمين محلي محافظة الحديدة علي بن علي القوزي ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة العميد الركن عبدالحميد المؤيد.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ