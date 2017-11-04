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  رياضة
القوة الجوية العراقي يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
[04/نوفمبر/2017]
دوشنبه – سبأ :
إحتفظ فريق القوة الجوية العراقي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اثر فوزه اليوم السبت 1-صفر خارج ملعبه على الاستقلال بطل طاجيكستان في المباراة النهائية .

وأحرز عماد محسن هدف القوة الجوية في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من حمادي أحمد.

وكاد حمادي أن يفتتح التسجيل قبلها لكنه أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 54 من المباراة التي أقيمت في دوشنبه.

وتوج الفريق العراقي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عندما تفوق في المباراة النهائية بالنتيجة ذاتها على بنجالورو الهندي.

سبأ
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القوة الجوية العراقي يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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