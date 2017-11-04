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تدشين توزيع 300 حقيبة مدرسية بدار الايتام بأمانة العاصمة
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشن رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم مشروع توزيع 300 حقيبة مدرسية في دار الأيتام ، نفذته منظمة خذ بيدي وعدد من المنظمات بدعم من مجموعة الجيل الجديد .

وفي التدشين أكد النقيب رعاية السلطة المحلية للأيتام واهتمامها بتوفير احتياجاتهم في بمختلف الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والإغاثية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان الغاشم.

وثمن جهود ودعم مجموعة الجيل الجديد وعدد من المنظمات الدولية والمحلية ، ومساندتها لجهود السلطة المحلية بالأمانة من أجل استمرار العملية التعليمية رغم كل التحديات .

ودعا رئيس لجنة الشئون الاجتماعية المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والخيرين إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم لإنجاح واستمرار العملية التعليمية بمدارس العاصمة صنعاء .

حضر التدشين مستشار مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية يحيى الهادي ومنسق الإغاثة الإنسانية بالأمانة محمد أبو عريج..

سبأ
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