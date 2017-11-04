[04/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أكد أبناء مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ودعت قبائل مديرية بني مطر والشخصيات الإجتماعية والسلطة المحلية في لقاء اليوم كافة قبائل اليمن إلی التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان.
كما أكدت الإستعداد تقديم مزيد من قوافل الدعم للأبطال المرابطين في مختلف ميادين الشرف في مواجهة العدوان.
وفي اللقاء دعا عضو مجلس النواب يحيي المطري ومدير المديرية عبداللطيف اللمذي إلى توحيد الصفوف لإفشال مخططات العدوان الرامية زعزعة الأمن والإستقرار .. مشيدين بالمواقف المشرفة لأبناء المديرية في مواجهة العدوان.
سبأ