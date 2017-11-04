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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:58:43م
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مناقشة المشاريع ذات الأولوية بمكتب التربية بصنعاء
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ :
ناقش اجتماع تربوي بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الجوانب المتعلقة بأولويات المشاريع وبرامج التدريب.

وأكد الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ومدراء الادارات المختصة ضرورة تفعيل برامج التدريب بحيث تشمل التعليم الالكتروني وتدريب الكوادر الإدارية على برامج التخطيط.

كما أكد الاجتماع ضرورة الاستفادة من خدمات جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية في تأهيل الكوادر التربوية بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين قيادة المحافظة وزارة الاتصالات لفتح مجالات التدريب على الرخصة الدولية للحاسوب.

وفي الاجتماع اكد المحافظ قطينة اهمية الاستغلال الامثل للمشاريع المدعومة من المنظمات بما يكفل تحقيق الهدف منها سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأشار الى حرص قيادة المحافظة على تأهيل الكادر التربوي وإكسابهم المهارات الكفيلة بتجويد مستوى الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

سبأ
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