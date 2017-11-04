عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 11 شخصاً وتشرد الآلاف في فيتنام جراء الاعصار دامري هانوي – سبأ :

أعلنت السلطات الفيتنامية عن مصرع 11 شخصاً وتشرد الآلاف بعدما ضرب الاعصار دامري سواحل وسط فيتنام صباح اليوم السبت.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (سينخوا) عن السلطات الفيتنامية قولها ان الـ 11 ضحية من ثلاث مقاطعات وسط فيتنام .



وأضافت أن الإعصار الشديد تسبب في انهيار أسقف آلاف المنازل واقتلاع جذور العديد من الأشجار.



واكتسح الإعصار منطقة المرتفعات الوسطى بفيتنام صباح اليوم، فيما يتوقع أن يصل إلى المقاطعات الجنوبية لكمبوديا مساء اليوم، ويتسبب في هطول الأمطار ويجلب رياحاً لوسط فيتنام خلال الأيام القليلة الماضية.



ودمرت الرياح العاتية صباح اليوم عدة بوابات ولوحات على طرق رئيسية على ساحل مدينة ماي سان التي ستستضيف اسبوع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لاسيا الباسيفيك ابيك من 6 وحتى 11 نوفمبر.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ