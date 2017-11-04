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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:58:43م
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اختتام برنامج تدريبي في مجال النظافة والاصحاح البيئي بالمحويت
[04/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
اختتم بمديريتي الرجم وجبل المحويت اليوم برنامج تدريبي في مجال تعي النظافة والإصحاح البيئي للحد من انتشار الكوليرا نظمتها المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الانسانية بالمحويت بالتعاون بدعم من منظمة كير العالمية .

وأوضح ظابط مشروع مكافحة الكوليرا بمنظمة كير بالمحويت الدكتور محمد العقبي ان البرنامج والذي استمر سبعة ايام استهدف تدريب 165 متطوع مجتمعي في المجتمعات الريفية المستهدفة بمديريتي الرجم وجبل المحويت حول طرق تنفيذ انشطة التوعية المجتمعية ومخاطر الإصابة بالكوليرا .

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في اطار انشطة مشروع الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا التابع لمنظمة كير والذي يستهدف عزلتي بني البدي والذاري و بعض قرى عزلة البشاري بمديرية الرجم ومناطق المجاديل والحواصلة وبعض قري الوسط وعنبر وجبل الطرف بمديرية المحويت بجملة من التدخلات الوقائية والتوعوية للحد من خطر هذا الوباء .

ولفت إلى أن البرنامج تضمن تدريبات نظرية وتطبيقية للمشاركين حول مهارات تنفيذ جلسات التوعية الصحية وأنشطة التثقيف الصحي والمجتمعي للتعريف بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منها.

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