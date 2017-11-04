[04/نوفمبر/2017]
البيضاء -سبأ:
شيع بمديرية السوادية محافظة البيضاء اليوم جثمان الشيخ الخضر عبدربه السوادي .
وفي التشييع الذي تقدمه محافظ البيضاء علي محمد المنصوري و قيادات المكتب التنفيذي والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والعلماء وجمع غفير من المواطنين، اشاد المشيعون بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية الرائدة وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس في مواقف كبيرة .
ونعى المشيعون بمحافظة البيضاء وفاة الشيخ الخضر السوادي الذي يعد من الشخصيات الاعتبارية على مستوى المحافظة خاصة واليمن عامة ومواقفه التي قدمها خلال حياتة الحافلة بالسلم والصلح بين ابناء القبائل .
مبتهلين للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
سبأ