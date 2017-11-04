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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:58:43م
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صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية المشنة بإب
[04/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
 أنهى صلح قبلي بمديرية المشنة محافظة إب تقدمه وكيلا المحافظة عبد الحميد الشاهري وعلي الزنم قضية قتل بالخطأ بين أسرتي القتيل عمار محمد العنسي والجاني محمد احمد مبخوت الصبياني.

وفي الصلح القبلي بحضور وكيل المحافظة قاسم العنسي وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور جبر الخولاني أعلن اولياء دم القتيل العفو العام عن الجاني والتنازل لوجه الله عن القضية .

وخلال الجمع القبلي الحاشد أكد وكيلا المحافظة الشاهري والزنم أن المساعي والجهود الخيرة التي بذلت من قبل المكلفين في القضية من أجل احتواءها وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وحلها بالطرق الاخوية والودية.

وأشارا إلى أن تلك الجهود قد تكللت بالتوصل إلى حل لإغلاق ملف القضية للأبد باتفاق ورضى جميع الاطراف .

ونوها بأن حل هذه القضية يأتي في أطار تفهم الجميع وقناعتهم بتجاوز كافة الخلافات والمشاكل فيما بينهم وتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة العدو الحقيقي للوطن المتمثل بالعدوان.

ودعوا جميع المواطنين إلى عدم العبث السلاح او حمله بطرق غير قانونية.

من جانبهم ثمن اولياء الدم والجاني مشايخ وأعيان و أبناء مديرية المشنة الجهود التي بذلت من قبل المحكمين في القضية ومعالجتها بالطرق المرضية لجميع الأطراف.

سبأ
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