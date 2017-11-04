عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إستقالته من منصبه بشكل مفاجئ بيروت – سبأ :

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم السبت استقالته من منصبه بشكل مفاجئ .



وقال الحريري في خطاب تلفزيوني "أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية" .. واصفاً ما يعيشه لبنان حالياً بما كان سائداً ما قبل اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري .



وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن أجواء "في الخفاء لاستهداف حياته، وقال "إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري" .. مشيراً إلى أنه لمس "في الخفاء" ما يحاك "لاستهداف حياتي".



وكان الحريري قد وصل إلى سدة رئاسة الحكومة في نوفمبر 2016م بموجب تسوية سياسية أتت برئيس التيار الحر ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية بعد عامين ونصف من الفراغ في رئاسة الجمهورية.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ