ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:58:43م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمحافظة الحديدة حفل تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة تحت شعار " خيارات الساحل ".
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
الأهلي يستهل مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بفوز على اليرموك
استهل فريق أهلي صنعاء مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بفوز ثمين على اليرموك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
القوة الجوية العراقي يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
القوة الجوية العراقي يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
تدشين توزيع 300 حقيبة مدرسية بدار الايتام بأمانة العاصمة
مناقشة خطة الاستجابة لتوفير مستلزمات مركز الغسيل الكلوي بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تقرير التغذية العالمي: ملايين البشر يعانون سوء التغذية أو السمنة
[04/نوفمبر/2017] لندن - سبأ:
كشف تقرير التغذية العالمي اليوم أن كل دول العالم تقريبا تعاني من مشكلات غذائية خطيرة إما بسبب الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى السمنة أو نقص الغذاء مما يؤدي إلى سوء التغذية.

وقال الباحثون الذين أعدوا التقرير ، وشمل 140 دولة، إن المشكلات ”تضغط على التنمية البشرية ككل“ وطالبوا بتغيير حاسم في الاستجابة لهذا التهديد الصحي العالمي.

وبرغم انخفاض معدلات سوء التغذية على الصعيد العالمي خلص التقرير إلى أن معدل انخفاضه ليس سريعا بما يكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا لإنهاء كل أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.

وقال التقرير إن ما يربو على 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون التقزم بسبب سوء التغذية وإن 52 مليونا يعانون الهزال وهو ما يعني أن أوزانهم لا تتناسب مع أطوالهم.

وعلى النقيض، يسبب الإفراط في تناول الطعام مشكلات جمة للناس من جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم إذ وجد التقرير أن ملياري شخص من سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات نسمة يعانون الآن من زيادة الوزن أو السمنة.

وقالت جيسيكا فانزو، الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، التي شاركت في قيادة فريق الباحثين الذي أعد تقرير التغذية العالمي ”تاريخيا، كان ينظر إلى فقر الدم (الأنيميا) لدى الأم وسوء التغذي لدى الطفل على أنهما مشكلتان منفصلتان عن السمنة والأمراض غير المعدية“.

وأضافت ”الحقيقة هي أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا وتدفعها أوجه عدم المساواة في كل مكان بالعالم ولهذا السبب يتعين على الحكومات أن تعالجها بشكل كلي لا كمشكلات مستقلة“.

وقال التقرير إن تمويل الجهات المانحة للتغذية زاد نحو اثنين في المئة فقط ليصل إلى 867 مليون دولار في عام 2015. وأضاف أن التمويل يحتاج إلى زيادة هائلة ودعا إلى زيادة الاستثمار العالمي في التغذية لثلاثة أمثاله إلى 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وتقرير التغذية العالمي يصدر بشكل مستقل وهو تحليل سنوي لحالة التغذية في العالم. ويرصد التقرير التقدم في أهداف تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار وعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع 11 شخصاً وتشرد الآلاف في فيتنام جراء الاعصار دامري
رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إستقالته من منصبه بشكل مفاجئ
السلطات السورية تعلن عن إستشهاد شخصين في هجوم بالعاصمة دمشق
الامم المتحدة تعلن تلقيها 31 شكوى ضد موظفيها تتعلق باستغلال وانتهاكات جنسية
مصرع 12 شخصا في الهند جراء الامطار الغزيرة
الاحتلال الاسرائيلي يعقتل مواطنا فلسطينيا غرب جنين
تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة بأجواء قطاع غزة
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
لوحة مسروقة تباع بأكثر من 900 ألف دولار
كوريا الشمالية تدعو الى وقف العقوبات التي اتخذت ضدها
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بتعز
[04/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
استشهاد امرأة بغارة لطيران العدوان على منزل بصعدة
[04/نوفمبر/2017]
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
[03/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by