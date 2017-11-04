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إستعراض جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن
[04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان انجالي سين.
جرى خلال اللقاء استعراض جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقديم الخدمات والمساعدات لليمن في ظل العدوان القائم.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل تسهيل عمل الصندوق في استقدام احتياجاته ومستلزماته الخاصة بالعمل بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه من خلال تسهيل إجراءات منح التأشرات لطاقم العمل.
وفي اللقاء أوضح وزير الخارجية أن ممارسات العدوان السعودي الأمريكي أثرت على وضع الأسرة اليمنية والخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات بما في ذلك الجانب الصحي والاجتماعي.
سبأ