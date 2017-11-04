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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:45م
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استعراض خطة الأولويات العاجلة لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2018 بصنعاء
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ :
استعرض اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم اليوم خطة الاحتياجات والأولويات العاجلة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 م.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التربية والشباب طالب دحان ومدراء مكاتب الصحة الدكتور خالد المنتصر والتخطيط والتعاون الدولي راجح الخرام ومشاريع مياة الريف المهندس عبدالخالق شرهان الحرص على تقديم الخطط بصورة تفصيلية محددة بالفترة الزمنية والجهات المستهدفة .

واشار الاجتماع الى اهمية اشتمال الخطط على مكونات المشروع ونشاطه مع التركيز على الاحتياجات الأساسية بالإضافة الى ما تم انجازه في العام 2017 وتقييم مستوى الانجاز،وتسليط الضوء على الصعوبات التي رافقت سير العمل .

حضر الاجتماع نائبا مديرا مكتب التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي.

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