اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (بي إم دبليو) تعلن سحب نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب خلل فني برلين – سبأ :

أعلنت شركة (بي إم دبليو) الألمانية لصناعة السيارات اليوم السبت عن سحب نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق.



وذكرت الشركة في بيان لها ان الاستدعاء الأول يشمل سيارات من الفئة-3 أنتجت في الفترة من 2006م إلى عام 2011م، وذلك من أجل معالجة مشكلة قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحركات.



واضافت ان الاستدعاء الثاني يغطي سيارات انتجت في الفترة من 2007م إلى 2011م وتلك السيارات المزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.



واوضحت الشركة إن وكلاءها سيستبدلون القطع المعيبة دون مقابل، ومن المقرر أن يتم إعلام العملاء بهذا الشأن في ديسمبر .



وبينت ان كل عيب يؤثر على نحو 700 ألف سيارة، وفقاً للإخطار الذي نشر على موقع إدارة السلامة المرور على الطرق السريعة الوطنية.



وبيعت معظم السيارات في الولايات المتحدة، ولم تذكر الشركة إذا ما كان الاستدعاء قد يؤثر على السيارات خارج أمريكا الشمالية.



وقالت بي ام دبليو إنها رصدت مشكلة في الأسلاك، التي تؤثر على نظام التدفئة وتكييف الهواء، منذ عام 2008م تقريباً.



وذكرت الشركة أن "الأسلاك التي تسخن من الحرارة يمكن أن تتسبب في انصهار الموصلات الكهربائية، وتزيد من خطر نشوب حريق، حتى عندما تكون السيارة خالية من الركاب".

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ