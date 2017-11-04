محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء ستيفين أندرسون،.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالبرنامج وأنشطته في اليمن والتسهيلات الممنوحة لتسيير أعمال البرنامج في الجانب الإنساني والذي يقدر عدد المستفيدين منه سبعة ملايين مواطن .



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية الإستعداد لمعالجة عدد من المواضيع المتعلقة بتسهيل عمل البرنامج في جانب التأشيرات للعاملين فيه .



كما أكد الوزير شرف أن الوزارة ستعمل على تسهيل دخول المستلزمات والمعدات الخاصة بتنفيذ مهام العمل حرصا على تخفيف معاناة اليمنيين جراء ما يتعرضون له من عدوان وحصار وكذا في ظل منع دول العدوان السعودي الأمريكي تركيب الرافعات الخاصة بميناء الحديدة والذي أدى إلى تدهور بالغ للأمن الغذائي في اليمن.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ