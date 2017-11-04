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فريق كليفلاند يفوز على مضيفه ويزاردر في دوري السلة الامريكي
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  رياضة
فريق كليفلاند يفوز على مضيفه ويزاردر في دوري السلة الامريكي
[04/نوفمبر/2017]
واشنطن - سبأ :
فازفريق كليفلاند كافاليرز على مضيفه واشنطن ويزاردز 130-122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.



وقد أحرز ليبرون جيمس 58 نقطة وهي ثاني أكبر حصيلة تهديفية له طوال مسيرته ليقود فريق كليفلاند للفوز على مضيفة ويزاردز .

كما سيطر جيمس الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة أربع مرات على 11 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه في أداء رائع طوال المباراة اقترب خلاله وبفارق أربع نقاط فقط من أفضل معدل تهديفي له طوال مسيرته والذي حققه في الثالث من مارس 2014 في مواجهة تشارلوت.

وأحرز برادلي بيل 36 نقطة لواشنطن الذي خسر للمرة الرابعة في خمس مباريات بينما أضاف زميله جون وول 13 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة لزملائه.

وفي مباريات أخرى فاز نيويورك نيكس على ضيفه فينكس صنز 120-107 كما فاز نيو أورليانز بليكانز خارج ملعبه على دالاس مافريكس 99-94.

سبأ
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