محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب إب-سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح عدد من القضايا المتصلة بآلية عمل صندوق النظافة والتحسين .



واستعرض الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي ومدير عام الصندوق خالد شرف الأنشطة والمهام المنفذة والمنجزة خلال الفترة الماضية في مجال النظافة وتحسين المدن وحماية البيئة من التلوث وإظهار مدينة إب بالمظهر الحضاري الذي يليق بها باعتبارها العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية.



وأقر الاجتماع عدد من الاجراءات والقرارات اللازمة لتطوير وتعزيز عمل الصندوق وقيامة بواجبه في خدمة مشاريع النظافة على أكمل وجه .



وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح الجهود المبذولة في الميدان من قبل عمال النظافة والعاملين بالصندوق ومدراء المناطق .



وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود ورفع وتيرة العمل من اجل رفع كافة المخلفات وتحصيل الايرادات المستحقة قانونا لخدمة مشاريع النظافة واستمراريتها بالشكل المطلوب .



وأكد محافظ إب دعم السلطة المحلية لجهود الصندوق وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه من أجل الاستمرار في تقديم خدمة النظافة وحماية البيئة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان .



حضر الاجتماع نواب المدير العام ومدراء المناطق و مدراء الإدارات العاملة بالصندوق .

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ