عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات السورية تعلن عن إستشهاد شخصين في هجوم بالعاصمة دمشق دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن استشهاد شخصين جراء اطلاق المجموعات المسلحة قذائف هاون على منطقة العباسيين في العاصمة دمشق .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "ان المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت اليوم بـ 3 قذائف هاون منطقة العباسيين السكنية".



واوضحت ان الاعتداء "تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".



واشارت الوكالة الى ان المجموعات المسلحة انتهكت "مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر منذ توقيعه في تموز/يوليو الماضي عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي والهاون على الأحياء السكنية في دمشق وريفها اخرها الثلاثاء الماضي حيث اصيب 6 أشخاص بجروح في حيي الشاغور والعباسيين".



سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ