عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الامم المتحدة تعلن تلقيها 31 شكوى ضد موظفيها تتعلق باستغلال وانتهاكات جنسية جنيف – سبأ :

اعلنت الامم المتحدة اليوم السبت عن تلقيها 31 شكوى ضد موظفيها تتعلق باستغلال وانتهاكات جنسية وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي 2017م .



وذكرت المنظمة في بيان لها انها تلقت 12 شكوى ضد أفراد في عمليات حفظ السلام و19 شكوى ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج تابعة لها من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامة لشئون اللاجئين.



وقال ستيفان دوجاريك،المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه لم يتم التحقق في جميع الشكاوى بعد .. مؤكداً أن المنظمة الدولية أطلقت برنامجاً تدريبياً اجبارياً لموظفيها، إضافة إلى نظام لمساعدة الضحايا.



واوضح بانه تم تصنيف 10 حالات بأنها اعتداء جنسى و19 حالة باستغلال جنسي واثنتين، لم يتم تصنيفهما نظراً إلى أن عمر المشتكين غير معروف.



واشارت الى ان الاتهامات الجديدة ادت إلى فتح 14 تحقيقاً في الأمم المتحدة تشمل 38 موظفاً.



وأضاف المتحدث باسم الأمين العام ان المنظمة ستطبق أيضاً نظاماً للمراقبة الرقمية من أجل تمييز أسماء أي شخص يتم فصله خلال أي تحقيق بشأن انتهاكات جنسية، وذلك لمنع إعادة توظيفهم مرة أخرى من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ