ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:45م
الرئيس الصماد يدشن إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب ويزور ميناء الحديدة
دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب إيذانا بتشغيلها ووصول أول دفعة مازوت.
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
الأهلي يستهل مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بفوز على اليرموك
استهل فريق أهلي صنعاء مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بفوز ثمين على اليرموك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
إستعراض جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن
استعراض خطة الأولويات العاجلة لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2018 بصنعاء
(بي إم دبليو) تعلن سحب نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب خلل فني
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
التربية تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017م بنسبة نجاح 26ر90 بالمئة (مكتمل)
[04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017 م بنسبة نجاح 26ر90 بالمئة.

وهنأ وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء ابنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة لنجاحهم في إمتحانات الثانوية العامة ، وحثهم على مواصلة الجد والإجتهاد في مسيرتهم العلمية بما يمكنهم من تحقيق احلامهم وخدمة وطنهم في شتى المجالات العلمية.

وأشاد بجهود كافة اللجان العاملة في إعداد وتنفيذ امتحانات الشهادة العامة بأمانة العاصمة و المحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح الامتحانات، مشيراً إلى الصعاب التي واجهت اجراء امتحانات الشهادة العامة نتيجة للظروف الإستثنائية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا .

وأكد الوزير الحوثي اهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بالعملية التعليمية بإعتبارها مسؤولية وطنية ، داعيا التعليم العالي للعمل بكل جهدهم لتوفير منح خارجية لأوائل الثانوية العامة بما يمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي ودراستهم الجامعية .

من جانبه أوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 180 الف و 992 طالب وطالبة حضر الامتحانات 171 الف و 510 طالبا وطالبة وغاب عنها 9 الاف و 482 طالب وطالبة ونجح 154 الف و 802 طالبا وطالبة فيما رسب في الامتحانات 16 الف و 708 طالب وطالبة.

واستعرض إجمالي المخالفات التي واكبت سير العملية الإمتحانية بمختلف المراكز الإمتحانية ، مشيراً الى الجهود التي بذلت لإنجاح إمتحانات الثانوية العامة رغم شحة الموارد المالية وكافة الظروف الصعبة التي افرزها استمرار العدوان الغاشم على بلادنا ، منوها بجهود كل من اسهم في انجاح الإمتحانات.

يذكر أن نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية تعلن عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.

عقب ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف اسماء اوائل الجمهورية " علمي ، ادبي ، أنجليزي ، قرآن كريم ، ذوي الإحتياجات الخاصة ومكفوفين، متفوقين".

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكلاء قطاعات وزارة التربية والتعليم اكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في معرض اجابته على تساؤلات الصحفيين حرص الوزارة على مستقبل ابنائها الطلاب وإعلان النتيجة في الموعد المحدد لها ، مشيراً الى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها بالتعاون مع مختلف الجهات لإنجاح العملية الامتحانية .

وفي ما يلي اسماء الطلاب الأوائل :

القسم العلمي:

الأسم المدرسة المحافظة المجموع الترتيب

هويدا عبدالسلام طه الجعفري بلقيس الأهلية/ الظهار اب 791 الأول

رحاب عبدالرحمن عبدالله محمد شاهر صلاح الدين/ معين أمانة العاصمة 790 الثاني

عبير محمد احمد عبدالله المقطري طيبه بالحوبان/ التعزية تعز 790 الثاني مكرر

محمد منصور محمد قائد الجرادي 7 يوليو/ التعزية تعز 789 الثالث

آية لطف عبدالرحمن احمد الظرافي القدس/ الوحدة أمانة العاصمة 789 الثالث مكرر

رشاد احمد علي مثنى البغدادي النهضة/ الظهار اب 789 الثالث مكرر

شيماء عبدالله عبدالله صالح المساجدي اسماء بنات/ معين أمانة العاصمة 788 الرابع

عبدالخالق محمد عبدالوهاب علي مسعد النهضة/ الظهار اب 788 الرابع مكرر

اروى محمد احمد السنباني الوحدة بنات/ ذمار ذمار 788 الرابع مكرر

ايناس عبدالجليل احمد ناجي خديجة / المشنة اب 788 الرابع مكرر

اسماء محمد عثمان احمد ثابت 7 يوليو / التعزية تعز 787 الخامس

روان توفيق محمد عبدالرحمن الدبعي الرشيد الاهلية/ معين أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر

صدام قاسم عوض على الماعزي ثانوية الكويت/ الوحدة أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر

مجاهد حسن عبده جنيد السلام بيت الفقيه الحديدة 787 الخامس مكرر

ريم عبدالله احمد علي البيهسي اروى بنات/ الوحدة أمانة العاصمة 786 السادس

كمال عبدالرحمن احمد السبني الامجاد الاهلية/ الوحدة أمانة العاصمة 786 السادس مكرر

تسنيم فؤاد محمد محمد الصبري سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 786 السادس مكرر

بليغ عبده صالح الوصابي عقبة بن نافع/ المدينة ذمار 786 السادس مكرر

ارحاب محمد علي محمد الصولي اخوان ثابت/ السبعين أمانة العاصمة 785 السابع

ارزاق محمد عبدالله الصلاحي امنة بنت وهب أمانة العاصمة 785 السابع مكرر

اجيال احمد عبدالله احمد الحجري مجمع السعيد للبنات/ الظهار اب 785 السابع مكرر

قصي يحيى عبدالله علي الشرفي التضامن/ حجة حجة 784 الثامن

فاطمة زين الله حسين الفتيني الشيماء / ذمار ذمار 784 الثامن مكرر

ندى محمد يحي عبدالله الأعور اروى / حجة حجة 781 التاسع

ندى محمد احمد بهرم التكنولوجيا الاهلية/ سنحان صنعاء 781 التاسع مكرر

امنة محمد نعمان غانم عبده مجمع السعيد التربوي/الميناء الحديدة 781 التاسع مكرر

ادريس عادل غانم شريان السراجي النهضة / الظهار اب 781 التاسع مكرر

جليلة عبدالسلام محمد عبدالله اليريمي اروى بنات/ الوحدة أمانة العاصمة 779 العاشر

احمد علي محمد الاشول 22 مايو / عمران عمران 779 العاشر مكرر

افنان خالد حسن عبدالله ابوهادي النهضة الاهلية/ الثورة أمانة العاصمة 779 العاشر مكرر



القسم العلمي " المتفوقون " :ـ

قيس جلال عبدالوارث عبدالرشيد القباطي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 791 الاول

باسم احمد بجاش سيف البريهي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 790 الثاني

مجد فكري شايف النجار عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 789 الثالث

صخر عبدالله فارغ الضلاع عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 788 الرابع

محمد صالح حمود محمد ابوعريج عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 787 الخامس

محمد عبدالله علي حمادي الروضي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر



القسم العلمي " إنجليزي " :ـ

أمجد عبدالكريم قاسم قايد عقيل التركية / الوحدة أمانة العاصمة 778 الأول

رنا حلمي محمد سيف سالم الحديدة الحديثة الأهلية/ الميناء الحديدة 777 الثاني

هديل نبيل عبدالله حسين حجر اليمنية الحديثة/ السبعين أمانة العاصمة 776 الثالث



القسم الأدبي :ـ

ازهار احمد قاسم احمد الجابري ام سلمة / الصافية أمانة العاصمة 769 الاول

زينب محمد هادي علي الاسدي الخنساء/ صنعاء القديمة أمانة العاصمة 764 الثاني

اميرة عبده محمد عبدالرحمن المعجب مجمع الزهور/ الحالي الحديدة 763 الثالث

ندى منصور عبده يحيى واصل هايل سعيد/ الحوك الحديدة 762 الرابع

مرام محمد ردمان صالح العودي سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 761 الخامس

جهاد صالح محمد احمد عياش الشهيد المضرحي/ النادرة اب 760 السادس

امل محمد محمد عبدالله الضيعاني رقية / معين أمانة العاصمة 757 السابع

حنان حسين علي احمد العماد ام سلمة / الصافية أمانة العاصمة 749 الثامن

مروى احمد عبده علي المروني سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 748 التاسع

زينب علي محسن يحيى الجوهري محمد حسن مناع صعدة 747 العاشر



الشهادة التكميلية العامة " القرآن الكريم " :ـ

نور الهدى عبدالكريم احمد اسماعيل النائب سعيد بن جبير/ جبلة اب 594 الاول

عمرو محفوظ علي ناجي مؤسسة الصديق/ معين أمانة العاصمة 593 الثاني

هالة فؤاد عبدالحميد سعيد الصفاء/ شرعب السلام تعز 592 الثالث



الثانوية العامة " ذوي الإحتياجات الخاصة ـ المكفوفين " :ـ

منى صادق صالح شداد القدس/ الوحدة أمانة العاصمة 696 الأول
سبأ
  المزيد من (محلي)
إستعراض جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن
استعراض خطة الأولويات العاجلة لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2018 بصنعاء
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء
مناقشة أداء صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب
مجلس النواب يدين مجازر العدوان في مختلف محافظات الجمهورية
رئيس الوزراء يدشن المؤتمر العلمي الثاني لتقنية المعلومات بجامعة الأندلس بصنعاء
ابناء هوزان بحراز يؤكدون اصطفافها وتلاحمها لمواجهة العدوان
الرئيس الصماد يدشن إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب ويزور ميناء الحديدة
وكيل محافظة ذمار يفتتح مستشفى الاسرة التخصصي
ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية في تنفيذ حملة النظافة القادمة بمدينة ذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
استشهاد امرأة بغارة لطيران العدوان على منزل بصعدة
[04/نوفمبر/2017]
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
[03/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by