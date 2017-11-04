التربية تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017م بنسبة نجاح 26ر90 بالمئة (مكتمل) [04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017 م بنسبة نجاح 26ر90 بالمئة.



وهنأ وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء ابنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة لنجاحهم في إمتحانات الثانوية العامة ، وحثهم على مواصلة الجد والإجتهاد في مسيرتهم العلمية بما يمكنهم من تحقيق احلامهم وخدمة وطنهم في شتى المجالات العلمية.



وأشاد بجهود كافة اللجان العاملة في إعداد وتنفيذ امتحانات الشهادة العامة بأمانة العاصمة و المحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح الامتحانات، مشيراً إلى الصعاب التي واجهت اجراء امتحانات الشهادة العامة نتيجة للظروف الإستثنائية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا .



وأكد الوزير الحوثي اهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بالعملية التعليمية بإعتبارها مسؤولية وطنية ، داعيا التعليم العالي للعمل بكل جهدهم لتوفير منح خارجية لأوائل الثانوية العامة بما يمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي ودراستهم الجامعية .



من جانبه أوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 180 الف و 992 طالب وطالبة حضر الامتحانات 171 الف و 510 طالبا وطالبة وغاب عنها 9 الاف و 482 طالب وطالبة ونجح 154 الف و 802 طالبا وطالبة فيما رسب في الامتحانات 16 الف و 708 طالب وطالبة.



واستعرض إجمالي المخالفات التي واكبت سير العملية الإمتحانية بمختلف المراكز الإمتحانية ، مشيراً الى الجهود التي بذلت لإنجاح إمتحانات الثانوية العامة رغم شحة الموارد المالية وكافة الظروف الصعبة التي افرزها استمرار العدوان الغاشم على بلادنا ، منوها بجهود كل من اسهم في انجاح الإمتحانات.



يذكر أن نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية تعلن عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.



عقب ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف اسماء اوائل الجمهورية " علمي ، ادبي ، أنجليزي ، قرآن كريم ، ذوي الإحتياجات الخاصة ومكفوفين، متفوقين".



وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكلاء قطاعات وزارة التربية والتعليم اكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في معرض اجابته على تساؤلات الصحفيين حرص الوزارة على مستقبل ابنائها الطلاب وإعلان النتيجة في الموعد المحدد لها ، مشيراً الى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها بالتعاون مع مختلف الجهات لإنجاح العملية الامتحانية .



وفي ما يلي اسماء الطلاب الأوائل :



القسم العلمي:



الأسم المدرسة المحافظة المجموع الترتيب



هويدا عبدالسلام طه الجعفري بلقيس الأهلية/ الظهار اب 791 الأول



رحاب عبدالرحمن عبدالله محمد شاهر صلاح الدين/ معين أمانة العاصمة 790 الثاني



عبير محمد احمد عبدالله المقطري طيبه بالحوبان/ التعزية تعز 790 الثاني مكرر



محمد منصور محمد قائد الجرادي 7 يوليو/ التعزية تعز 789 الثالث



آية لطف عبدالرحمن احمد الظرافي القدس/ الوحدة أمانة العاصمة 789 الثالث مكرر



رشاد احمد علي مثنى البغدادي النهضة/ الظهار اب 789 الثالث مكرر



شيماء عبدالله عبدالله صالح المساجدي اسماء بنات/ معين أمانة العاصمة 788 الرابع



عبدالخالق محمد عبدالوهاب علي مسعد النهضة/ الظهار اب 788 الرابع مكرر



اروى محمد احمد السنباني الوحدة بنات/ ذمار ذمار 788 الرابع مكرر



ايناس عبدالجليل احمد ناجي خديجة / المشنة اب 788 الرابع مكرر



اسماء محمد عثمان احمد ثابت 7 يوليو / التعزية تعز 787 الخامس



روان توفيق محمد عبدالرحمن الدبعي الرشيد الاهلية/ معين أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر



صدام قاسم عوض على الماعزي ثانوية الكويت/ الوحدة أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر



مجاهد حسن عبده جنيد السلام بيت الفقيه الحديدة 787 الخامس مكرر



ريم عبدالله احمد علي البيهسي اروى بنات/ الوحدة أمانة العاصمة 786 السادس



كمال عبدالرحمن احمد السبني الامجاد الاهلية/ الوحدة أمانة العاصمة 786 السادس مكرر



تسنيم فؤاد محمد محمد الصبري سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 786 السادس مكرر



بليغ عبده صالح الوصابي عقبة بن نافع/ المدينة ذمار 786 السادس مكرر



ارحاب محمد علي محمد الصولي اخوان ثابت/ السبعين أمانة العاصمة 785 السابع



ارزاق محمد عبدالله الصلاحي امنة بنت وهب أمانة العاصمة 785 السابع مكرر



اجيال احمد عبدالله احمد الحجري مجمع السعيد للبنات/ الظهار اب 785 السابع مكرر



قصي يحيى عبدالله علي الشرفي التضامن/ حجة حجة 784 الثامن



فاطمة زين الله حسين الفتيني الشيماء / ذمار ذمار 784 الثامن مكرر



ندى محمد يحي عبدالله الأعور اروى / حجة حجة 781 التاسع



ندى محمد احمد بهرم التكنولوجيا الاهلية/ سنحان صنعاء 781 التاسع مكرر



امنة محمد نعمان غانم عبده مجمع السعيد التربوي/الميناء الحديدة 781 التاسع مكرر



ادريس عادل غانم شريان السراجي النهضة / الظهار اب 781 التاسع مكرر



جليلة عبدالسلام محمد عبدالله اليريمي اروى بنات/ الوحدة أمانة العاصمة 779 العاشر



احمد علي محمد الاشول 22 مايو / عمران عمران 779 العاشر مكرر



افنان خالد حسن عبدالله ابوهادي النهضة الاهلية/ الثورة أمانة العاصمة 779 العاشر مكرر







القسم العلمي " المتفوقون " :ـ



قيس جلال عبدالوارث عبدالرشيد القباطي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 791 الاول



باسم احمد بجاش سيف البريهي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 790 الثاني



مجد فكري شايف النجار عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 789 الثالث



صخر عبدالله فارغ الضلاع عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 788 الرابع



محمد صالح حمود محمد ابوعريج عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 787 الخامس



محمد عبدالله علي حمادي الروضي عبدالناصر/ التحرير أمانة العاصمة 787 الخامس مكرر







القسم العلمي " إنجليزي " :ـ



أمجد عبدالكريم قاسم قايد عقيل التركية / الوحدة أمانة العاصمة 778 الأول



رنا حلمي محمد سيف سالم الحديدة الحديثة الأهلية/ الميناء الحديدة 777 الثاني



هديل نبيل عبدالله حسين حجر اليمنية الحديثة/ السبعين أمانة العاصمة 776 الثالث







القسم الأدبي :ـ



ازهار احمد قاسم احمد الجابري ام سلمة / الصافية أمانة العاصمة 769 الاول



زينب محمد هادي علي الاسدي الخنساء/ صنعاء القديمة أمانة العاصمة 764 الثاني



اميرة عبده محمد عبدالرحمن المعجب مجمع الزهور/ الحالي الحديدة 763 الثالث



ندى منصور عبده يحيى واصل هايل سعيد/ الحوك الحديدة 762 الرابع



مرام محمد ردمان صالح العودي سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 761 الخامس



جهاد صالح محمد احمد عياش الشهيد المضرحي/ النادرة اب 760 السادس



امل محمد محمد عبدالله الضيعاني رقية / معين أمانة العاصمة 757 السابع



حنان حسين علي احمد العماد ام سلمة / الصافية أمانة العاصمة 749 الثامن



مروى احمد عبده علي المروني سنان حطروم/ شعوب أمانة العاصمة 748 التاسع



زينب علي محسن يحيى الجوهري محمد حسن مناع صعدة 747 العاشر







الشهادة التكميلية العامة " القرآن الكريم " :ـ



نور الهدى عبدالكريم احمد اسماعيل النائب سعيد بن جبير/ جبلة اب 594 الاول



عمرو محفوظ علي ناجي مؤسسة الصديق/ معين أمانة العاصمة 593 الثاني



هالة فؤاد عبدالحميد سعيد الصفاء/ شرعب السلام تعز 592 الثالث







الثانوية العامة " ذوي الإحتياجات الخاصة ـ المكفوفين " :ـ



منى صادق صالح شداد القدس/ الوحدة أمانة العاصمة 696 الأول

سبأ