ابناء هوزان بحراز يؤكدون اصطفافها وتلاحمها لمواجهة العدوان [04/نوفمبر/2017] صنعاء-سبأ:

أكد أبناء عزلة هوزان بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم صمودهم وتلاحمهم والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان السعودي الامريكي.



ودعت قبائل عزلة هوزان والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء خلال لقاء موسع الی تظافر الجهود لتعزيز نهج التلاحم الوطني والترابط الاجتماعي بين أبناء القبائل وكافة المكونات الوطنية .



وأشاد أبناء هوزان بملحمة الصمود والتحدي التي يخوضها أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمود أبناء اليمن في مواجهة تحالف العدوان السعودي الامريكي.

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