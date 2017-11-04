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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:45م
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وكيل محافظة ذمار يفتتح مستشفى الاسرة التخصصي
[04/نوفمبر/2017]
ذمار -سبأ:
 افتتح وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم بمدينة ذمار مستشفى الاسرة التخصصي كأحد المرافق الصحية التي تقدم خدمات نوعية للنساء والأطفال.

وفي الافتتاح اشار الوكيل إلى أهمية المستشفى في تقديم خدمات طبية نوعية وتخفيف معاناة المجتمع وخاصة في ظل العدوان والحصار.

ولفت إلى الدور الذي يلعبه رأس المال الوطني في تعزيز جهود التنمية ومساندة القطاع الحكومي في تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتخفف من معاناته.

بدوره اشار مدير المستشفى الدكتور خالد الميثالي الى ان المستشفى مؤسسة خدمية غير ربحية ويقدم خدمات راقية عبر كوكبة من الكوادر الطبية المتميزة.. لافتا الى ان المستشفى سيسهم في تقديم خدمات طبية نوعية للأطفال والنساء وعلى يد كادر نسائي متخصص.

وأكد أن افتتاح المستشفى يأتي في اطار الاسهام في تعزيز اداء القطاع الطبي الوطني الصامد في مواجهة العدوان والحصار وبهدف التخفيف من الضغط والإقبال المتزايد على المرافق الصحية الحكومية .

حضر الافتتاح نائب رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عبدالله الحداء ومساعد رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عمار المهدي ومستشار المحافظ فضل الاشول وعدد من قيادات السلطة المحلية.


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