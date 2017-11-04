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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:45م
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دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب إيذانا بتشغيلها ووصول أول دفعة مازوت.
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
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  رياضة
تأهل الامريكي سوك الى نصف نهائي بطولة "باريس بيرسي"
[04/نوفمبر/2017]
باريس -سبأ :
تأهل اللاعب الأمريكي جاك سوك، اليوم إلى نصف نهائي بطولة باريس بيرسي للماسترز، ذات الألف نقطة، عقب فوزه على الإسباني فرناندو فرداسكو، بمجموعتين لواحدة.

وحسم سوك، المصنف الـ16 في البطولة، المقامة في فرنسا المباراة بواقع (6-7، 6-2 و6-3).

وضرب اللاعب الأمريكي موعدا في المربع الذهبي، مع الفرنسي جوليان بينيتو، الذي تأهل على حساب الكرواتي مارين سيليتش، بنتيجة ( 7-6 و7-5).

ويجمع نصف النهائي الثاني، الأمريكي الآخر، جون إيسنر، الذي أطاح بالأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بفوزه عليه، بواقع (6-4، 6-7 و6-4)، والصربي فيليب كرايينوفيتش، الذي صعد إلى المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، بداعي الاصابة.

سبأ
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