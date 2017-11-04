رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل الامريكي سوك الى نصف نهائي بطولة "باريس بيرسي" باريس -سبأ :

تأهل اللاعب الأمريكي جاك سوك، اليوم إلى نصف نهائي بطولة باريس بيرسي للماسترز، ذات الألف نقطة، عقب فوزه على الإسباني فرناندو فرداسكو، بمجموعتين لواحدة.



وحسم سوك، المصنف الـ16 في البطولة، المقامة في فرنسا المباراة بواقع (6-7، 6-2 و6-3).



وضرب اللاعب الأمريكي موعدا في المربع الذهبي، مع الفرنسي جوليان بينيتو، الذي تأهل على حساب الكرواتي مارين سيليتش، بنتيجة ( 7-6 و7-5).



ويجمع نصف النهائي الثاني، الأمريكي الآخر، جون إيسنر، الذي أطاح بالأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بفوزه عليه، بواقع (6-4، 6-7 و6-4)، والصربي فيليب كرايينوفيتش، الذي صعد إلى المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، بداعي الاصابة.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ