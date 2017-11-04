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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:29:45م
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  عربي ودولي
مصرع 12 شخصا في الهند جراء الامطار الغزيرة
[04/نوفمبر/2017]
نيودلهي -سبأ :
لقى نحو 12 شخصا على الأقل مصرعهم في الهند جراء هطول الأمطار الغزيرة، التي تتهاطل على ولاية تاميل نادو جنوب البلاد منذ أسبوع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم أن سلطات الولاية قامت بإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص إلى معسكرات منظمة بشكل خاص بمدينة تشيناو بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار.

وأسفرت الأمطار الغزيرة وغمر المياه للطرق والشوارع الرئيسية في تشيناي، عن توقف حركة السير، وإغلاق المدارس في عدة مدن في الولاية منذ الـ31 من أكتوبرالماضي.

وكان قد انطلق موسم الأمطار في الهند في الـ27 من الماضي، ومن المتوقع أن يستمر حتى أوائل ديسمبر القادم.

سبأ
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