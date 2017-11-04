تكريم الطلاب الأيتام المشاركين في النشاط الصيفي لجمعية البراءة التنموية بأمانة العاصمة [04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت جمعية البراءة التنموية الخيرية لرعاية وتأهيل الايتام حفل تكريم للطلاب والطالبات الايتام بمناسبة اختتام البرنامج الصيفي للجمعية للعام 2017م.



وشارك في النشاط الصيفي 150 يتيما ويتيمة. و تضمن البرنامج إقامة العديد من الأنشطة والبرامج ومحاضرات في مجال التنمية البشرية ورياضة التكواندو والأشغال اليدوية الهادفة لتطوير مهارات وقدرات الايتام.



وفي الاختتام أشاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب بجهود جمعية البراءة ولرعايتها لأهم شريحة في المجتمع وهم أبناءنا وبناتنا الأيتام.



ودعا النقيب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى الاهتمام وتقديم الدعم للأيتام في مختلف المجالات التعليمية والصحية والايوائية.. لافتا إلى أن المجلس المحلي بأمانة العاصمة يقدم الدعم الكبير لمثل هذه الفعاليات التي تعنى بالأيتام عبر المؤسسات التي ترعاهم.



بدوره أكد أمين عام الجمعية زيد جحاف أهمية اقامة مثل هذه البرامج الصيفية التي يجد فيها الايتام فرصة للتعلم والاستمتاع.



وتخلل حفل اختتام البرنامج الصيفي تقديم اسكتش صامت بعنوان ارادة شعب مثل عظمة الشعب اليمني وصموده تلا ذلك انشودة يامحمد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله.



وجرى في الحفل تكريم مؤسس الجمعية رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد عباس اسحاق بدرع الجمعية وكذلك منح شهادات التكريم للأساتذة الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج وكذلك للأيتام الذين شاركوا فيه.



حضر حفل التكريم رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية محمد فارس ووكيل الهيئة أمة الرزاق جحاف الافتتاح ووكيل امانة العاصمة المساعد لشؤون المالية ناجي القوسي وعدد من داعمين الجمعية وكفلاء الايتام.

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