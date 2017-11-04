[04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي، عن عمر ناهز الـ 80 عاما حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد ناصر الخضر عبد ربه السوادي وإخوانه وكافة آل السوادي بمحافظة البيضاء، بمناقب الشيخ الخضر وإسهاماته في مختلف المراحل التي مر بها الوطن وكذا دوره في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته بالمحافظة.
و نوّه رئيس المجلس السياسي الأعلى بدور الشيخ الخضر على مستوى القبيلة وحرصه على الصلح بين الناس وحل الإشكاليات والذي اكسبه احترام وتقدير كل من عرفه.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله أحد رجاله المخلصين الأوفياء.
وعبر الأخ صالح الصماد عن خالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي الفقيد في هذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ