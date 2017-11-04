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مؤسسة السجين تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأسرى
[04/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



نفذت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع السلات الغذائية على أسر الأسرى بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشئون الأسرى .

تضمن المشروع توزيع 80 سلة غذائية مكونة من الدقيق والبر و السكر والأرز والزيت ، على أسر الأسرى بتمويل مجموعة الحاج على محمد الحباري وأولاده .

وأوضح مدير عام مؤسسة السجين الوطنية فضل محرز عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع السلات الغذائية على أسر الأسرى ضمن المسئولية المجتمعية للمؤسسة في تقديم المعونات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن المتضررين من الأوضاع الحالية جراء استمرار العدوان والحصار .

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل وتعزيز التكافل الاجتماعي في الاهتمام بأسر الأسرى والسجناء وتقديم الخدمات الإنسانية لهم في كافة المجالات .

من جانبه أشار مسئول العلاقات العامة باللجنة الوطنية لشئون الأسرى أحمد صالح أبو حمراء إلى أن المشروع يأتي في إطار حملة الوفاء للأسرى التي تنفذها اللجنة ، مبيناً أنه تم استهداف ثلاثة آلاف و 500 أسرة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية .

وثمن دور مؤسسة السجين وجهودها المثمرة في دعم أسر الأسرى ، معرباً عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بهدف رعاية أسر وذوي الأسرى و تفقد أحوالهم وتقديم المساعدات الغذائية لهم .

سبأ
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