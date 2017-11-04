[04/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة اليوم ثلاثة من أخطر العناصر التي جندها العدوان لتشكيل خلايا إجرامية لزعزعة الأمن و الاستقرار.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من ضبط ثلاثة من أخطر العناصر التي كُلّفت برصد تحركات وجمع معلومات عن شخصيات وتحديد إحداثيات والتغرير بالشباب وتجنيدهم في صفوف العدوان.
وأكد المصدر أن الثلاثة المضبوطين يعتبرون عناصر قيادية في ثلاث خلايا عملت على خدمة العدوان وتنفيذ أجندته الإجرامية في الحديدة
سبأ