الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي، عن عمر ناهز الـ80 عاما حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف. جوارديولا: الصدارة لا تعني الكثير في هذه المرحلة قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن تفوقه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط لا يعني الكثير في هذه المرحلة من الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.