[04/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في عدد من مديريات محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم مباغت على مواقعهم بمنطقة حمير في مديرية مقبنة.
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قرية الصيار بمديرية الصلو وكبدوهم خسائر في العدة والعتاد.
ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الجحملية ، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم
سبأ