محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ :

أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته عن مصرع وإصابة عدد من جنوده وعشرات المرتزقة وتدمير آليات خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع وإصابة ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية حيث قتل كل من : بشير مهجع العمودي الشمري , محمد بن جابر محزري , وأصيب عبدالله عبدالرحمن الشاكر المالكي .



وأشار المصدر إلى مقتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عمليتين هجوميتين للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في تبة الشبكة وموقع سلاطح والتبة البيضاء على قبالة منفذ الخضراء في نجران، وتم قنص أحد مرتزقة العدو في تبة الخشباء .



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين في مواقع خلف الحماد , الجبل الطويل والمخروق الكبير في نجران محققا اصابات مباشرة ،واستهدف قصا آخر بالمدفعية تجمعات آخرى لجنود العدو خلف موقعي المسيال ومجازة في عسير ,وتم قنص مرتزق قبالة منفذ علب .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في تبة الجروف والقناصين بالساقيه في محافظة الجوف اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ,و تم تفجير آلية للمرتزقة في صبرين .



حسب المصدر لقي المرتزقة القادة العقيد عصام ناجي منشلين قائد كتيبة حسم باللواء55 , حمزة الجمرة , ياسر محمد قايد معوضه وستة آخرين مصرعهم برصاص الجيش واللجان في جبهة نهم ، كما قتل و جرح عدد من المرتزقة في عملية عسكرية على مواقعهم في تباب النهدين والحمراء،وتم قنص ثلاثة مرتزقة في نهم .



ولافت المصدر إلى أن عدد من المرتزقة قتلوا وجرح آخرون خلال عملية للجيش واللجان في منطقة الوغرة بالمخدرة بمحافظة مأرب، ولقي مرتزق مصرعه بجبهة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة واستهدفت المدفعية تجمعات آخرى بالمديرية نفسها .



في حجة استهدف قصف مدفعي للجيش و اللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي في .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال يختل في المخا بمحافظة تعزما أدى الى سقوط تلى وجرحى في صفوفهم ،ولقي مرتزقان مصرعهما في المنطقة نفسها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في منطقة حمير والكدحة ، وقنص سبعة اخرين في مناطق متفرقة، وإعطاب آلية عسكرية لهم شمال معسكر خالد .



ووفقا للمصدر قتل عدد من المرتزقة ووقع عدد آخر في الآسر واغتنام أسلحة في عملية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم جنوب كهبوب بمحافظة لحج , وتم قنص مرتزقين واستهدف تجمعات آخرى في نفس المنطقة

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ