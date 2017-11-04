محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يطلع على خدمات مركز الأطراف الصناعية والعلاجي الطبيعي بصنعاء صنعاء - سبأ :

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم على سير العمل في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بصنعاء.



كما اطلع وزير الصحة على خدمات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار وكذا جرحى العدوان .



وطاف بصالات وأقسام العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وقسم المشغولات الجلدية وصالتي تدريب تأهيل المعاقين حركيا والمعاقين ذي الأطراف الصناعية.



واستمع وزير الصحة من مدير عام المركز أحمد السقاف ورؤساء الأقسام إلى شرح عن الخدمات العلاجية الطبيعية التي يقدمها المركز والصعوبات التي يواجهها خاصة مع ازدياد حالات الإعاقة الناتجة عن استمرار العدوان .



وأشاد بجهود إدارة المركز في تطوير وتوسعة نشاطه وتقديم الخدمات بشكل فعال وملموس للمستفيدين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتزايد حالات الإعاقة من مختلف المحافظات.



وثمن الدكتور بن حفيظ الأداء المتميز للعاملين في مركز الأطراف وصمودهم واستشعارهم المسؤولية الوطنية والإنسانية .. مؤكدا حرص الوزارة على دعم المركز بما يتناسب مع الجهود المبذولة والخدمات التي يقدمها حسب الإمكانات المتاحة .



ولفت إلى دور المركز في إعادة الأمل للمعاقين ومن تسبب العدوان السعودي الأمريكي في فقدان أحد أعضاء أجسامهم ومساعدتهم على استكمال حياتهم بصورة طبيعية ولو بشكل نسبي.



ودعا وزير الصحة كافة المنظمات الدولية إلى دعم المركز بالمستلزمات الطبية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص .



وأشار إلى أن المركز يقدم كل ما يحتاج إليه المعاق ويخفف على الدولة أعباء كثيرة ومنها تكاليف سفر المعاقين إلى الخارج لتركيب الأطراف الصناعية ، حيث يقدم الأطراف الصناعية و العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات، وأصبح يضاهي المراكز المماثلة في الدول الأخرى من حيث الجودة والكفاءة.



رافقه خلال الزيارة مستشاري الوزارة علي إسماعيل العلفي وفهد الفضل وعدد من المسئولين بالوزارة .

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ