ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:52:46م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي، عن عمر ناهز الـ80 عاما حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
جوارديولا: الصدارة لا تعني الكثير في هذه المرحلة
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن تفوقه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط لا يعني الكثير في هذه المرحلة من الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.
آخر الأخبار:
مؤسسة السجين تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأسرى
مصرع عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالجوف
ضبط ثلاثة من أخطر العناصر التي جندها العدوان بالحديدة
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بحريب نهم غرب مأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة يطلع على خدمات مركز الأطراف الصناعية والعلاجي الطبيعي بصنعاء
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم على سير العمل في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بصنعاء.

كما اطلع وزير الصحة على خدمات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار وكذا جرحى العدوان .

وطاف بصالات وأقسام العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وقسم المشغولات الجلدية وصالتي تدريب تأهيل المعاقين حركيا والمعاقين ذي الأطراف الصناعية.

واستمع وزير الصحة من مدير عام المركز أحمد السقاف ورؤساء الأقسام إلى شرح عن الخدمات العلاجية الطبيعية التي يقدمها المركز والصعوبات التي يواجهها خاصة مع ازدياد حالات الإعاقة الناتجة عن استمرار العدوان .

وأشاد بجهود إدارة المركز في تطوير وتوسعة نشاطه وتقديم الخدمات بشكل فعال وملموس للمستفيدين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتزايد حالات الإعاقة من مختلف المحافظات.

وثمن الدكتور بن حفيظ الأداء المتميز للعاملين في مركز الأطراف وصمودهم واستشعارهم المسؤولية الوطنية والإنسانية .. مؤكدا حرص الوزارة على دعم المركز بما يتناسب مع الجهود المبذولة والخدمات التي يقدمها حسب الإمكانات المتاحة .

ولفت إلى دور المركز في إعادة الأمل للمعاقين ومن تسبب العدوان السعودي الأمريكي في فقدان أحد أعضاء أجسامهم ومساعدتهم على استكمال حياتهم بصورة طبيعية ولو بشكل نسبي.

ودعا وزير الصحة كافة المنظمات الدولية إلى دعم المركز بالمستلزمات الطبية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص .

وأشار إلى أن المركز يقدم كل ما يحتاج إليه المعاق ويخفف على الدولة أعباء كثيرة ومنها تكاليف سفر المعاقين إلى الخارج لتركيب الأطراف الصناعية ، حيث يقدم الأطراف الصناعية و العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات، وأصبح يضاهي المراكز المماثلة في الدول الأخرى من حيث الجودة والكفاءة.

رافقه خلال الزيارة مستشاري الوزارة علي إسماعيل العلفي وفهد الفضل وعدد من المسئولين بالوزارة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
مؤسسة السجين تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأسرى
مصرع عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالجوف
ضبط ثلاثة من أخطر العناصر التي جندها العدوان بالحديدة
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بحريب نهم غرب مأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في تعز
مقتل وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
استشهاد امرأة بغارة لطيران العدوان على منزل بصعدة
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحج
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
استشهاد امرأة بغارة لطيران العدوان على منزل بصعدة
[04/نوفمبر/2017]
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
[03/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by