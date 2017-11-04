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  رياضة
الأهلي يستهل مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بفوز على اليرموك
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

استهل فريق أهلي صنعاء مشاركته في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بفوز ثمين على اليرموك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي وحدة صنعاء.

يشارك في الدوري الذي يقام بنظام الكل مع الكل من دور واحد فقط ست فرق من أندية الأمانة وهي : الوحدة , الأهلي , اليرموك , العروبة , الشعب , و 22 مايو وتقام منافساته على ملعب نادي وحدة صنعاء.


أنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفي مهاجمه زكريا طفطوف , قبل أن يقلص اليرموك النتيجة بإحرازه هدف عن طريق أسامة القهالي منتصف الشوط الثاني.



بهذه النتيجة تصدر الأهلي بقيادة مدربه علي النونو جدول الترتيب بثلاث نقاط، في حين تخلف اليرموك للمركز الأخير دون نقاط.


وانطلق الدوري الذي يستمر شهر الأربعاء الماضي بلقاء جمع فريقي الوحدة وضيفه الشعب وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما, كما تعادل فريقا العروبة و 22 مايو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الخميس .


وتتواصل مباريات الدوري بإفتتاح منافسات الجولة الثانية حيث يلتقي العروبة مع اليرموك ويلعب الخميس الوحدة مع ضيفه 22 مايو وتختتم الجولة الجمعة بلقاء يجمع الأهلي والشعب.
سبأ
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