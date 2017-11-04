[04/نوفمبر/2017]
غزة – سبأ:
تواصل الطائرات الإسرائيلية المسيرة (بدون طيار) التحليق بشكل كثيف جدًا وعلى ارتفاعات متفاوتة في أجواء قطاع غزة.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية (صفا) بتحليق هذه الطائرات بشكل كثيف جدًا في جميع مناطق القطاع وبأعداد ملحوظة، وعلى ارتفاعات مختلفة، واشتكى مواطنون من الأصوات المزعجة التي تصدرها هذه الطائرات بسبب تحليقها المستمر.
ويأتي تحليق هذه الطائرات منذ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفق يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ما أسفر عن استشهاد 12 مقاومًا، 10 منهم من سرايا القدس، واثنان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
سبأ