[04/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
بيعت لوحة للفنان الأمريكي نورمان روكويل في مزاد علني بأكثر من 900 ألف دولار.
وعرضت اللوحة التي رسمها روكويل في عام 1919 ، في مزاد بدار "هيرتيتج للمزادات" في دالاس وكان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5ر1 مليون دولار وطلب المشتري عدم الكشف عن اسمه.
وكانت اللوحة المعروفة باسم " أخذ قسط من الراحة" قد عادت مؤخرا إلى أسرة تملكها بعد أن سرقت من منزلهم في نيوجيرسي .
وأعاد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اللوحة إلى عائلة جرانت في فيلادلفيا في مارس الماضي بعد أن سرقت في اقتحام منذ أكثر من 40 عاما.
سبأ