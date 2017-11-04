عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لوحة مسروقة تباع بأكثر من 900 ألف دولار واشنطن – سبأ :

بيعت لوحة للفنان الأمريكي نورمان روكويل في مزاد علني بأكثر من 900 ألف دولار.



وعرضت اللوحة التي رسمها روكويل في عام 1919 ، في مزاد بدار "هيرتيتج للمزادات" في دالاس وكان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5ر1 مليون دولار وطلب المشتري عدم الكشف عن اسمه.



وكانت اللوحة المعروفة باسم " أخذ قسط من الراحة" قد عادت مؤخرا إلى أسرة تملكها بعد أن سرقت من منزلهم في نيوجيرسي .



وأعاد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اللوحة إلى عائلة جرانت في فيلادلفيا في مارس الماضي بعد أن سرقت في اقتحام منذ أكثر من 40 عاما.

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ