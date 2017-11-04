ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:52:46م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي، عن عمر ناهز الـ80 عاما حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران رفضت الوساطة الفرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة ضد طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
جوارديولا: الصدارة لا تعني الكثير في هذه المرحلة
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن تفوقه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط لا يعني الكثير في هذه المرحلة من الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.
آخر الأخبار:
مؤسسة السجين تنفذ مشروع السلات الغذائية لأسر الأسرى
مصرع عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالجوف
ضبط ثلاثة من أخطر العناصر التي جندها العدوان بالحديدة
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بحريب نهم غرب مأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
لوحة مسروقة تباع بأكثر من 900 ألف دولار
[04/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
بيعت لوحة للفنان الأمريكي نورمان روكويل في مزاد علني بأكثر من 900 ألف دولار.

وعرضت اللوحة التي رسمها روكويل في عام 1919 ، في مزاد بدار "هيرتيتج للمزادات" في دالاس وكان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5ر1 مليون دولار وطلب المشتري عدم الكشف عن اسمه.

وكانت اللوحة المعروفة باسم " أخذ قسط من الراحة" قد عادت مؤخرا إلى أسرة تملكها بعد أن سرقت من منزلهم في نيوجيرسي .

وأعاد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اللوحة إلى عائلة جرانت في فيلادلفيا في مارس الماضي بعد أن سرقت في اقتحام منذ أكثر من 40 عاما.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة بأجواء قطاع غزة
واشنطن بوست: روحاني رفض طلب ترمب محادثته هاتفيًا
كوريا الشمالية تدعو الى وقف العقوبات التي اتخذت ضدها
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز شرقي البلاد
غرق 30 لاجئا على الأقل في مأساة جديدة بالبحر المتوسط
السلطات الامريكية تعلن عن تأمين البيت الأبيض بسبب ''نشاط مشبوه''
القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ حصيبة الحدودي مع سورية
كوريا الجنوبية تعقد اجتماع لبحث فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية
مصرع ثلاثة أشخاص غرقاً وفقدان ستة آخرين في غرق قارب بحر إيجه
روسيا: الجنود الأمريكيون يرتكبون جريمة حرب قرب الحدود السورية – العراقية  
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
استشهاد امرأة بغارة لطيران العدوان على منزل بصعدة
[04/نوفمبر/2017]
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
[03/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by