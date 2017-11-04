[04/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية فاقت متوسط التوقعات،وارتفاع الدولار لتطغى على تأثيرات تقرير باهت بشأن الوظائف.
وارتفع الدولار بفعل قراءة قوية لطلبيات المصانع الأميركية وقطاع الخدمات، ليزيح الخسائر التي تكبدها في وقت سابق بعد تقرير للوظائف مخيب للآمال.
وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1266.91 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.8 في المئة إلى 1275.71 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 918.30 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 992.50 دولار للأوقية.