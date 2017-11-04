عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تدعو الى وقف العقوبات التي اتخذت ضدها بيونغ يانغ – سبأ :

دعت كوريا الشمالية اليوم السبت، إلى وقف ما أكدت أنها "عقوبات قاسية" اتخذت ضد البلاد، مؤكدة أنها تشكل إبادة جماعية.



وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان حسب وكالة سبوتنيك الروسية اليوم "سلسلة العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة والضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل انتهاكا معاصرا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية".



وأشار البيان إلى أن نظام العقوبات "يهدد ويعرقل تمتع شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحقوق الإنسان في كل القطاعات".



وقالت بعثة بيونغ يانغ، إن العقوبات جعلت بعض الدول التي لا مبادئ لديها تمنع إيصال معدات طبية وأدوية ومن بين تلك الإمدادات ما هو موجه للأطفال والأمهات في البلاد.



وأضافت، "يجب أن ترفع كل أنواع العقوبات المنافية لحقوق الإنسان واللا إنسانية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فورا وبالكامل".

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ