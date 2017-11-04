عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز شرقي البلاد مكسيكو – سبأ :

أعلن رئيس المكسيك انريكى بينيا نييتو الليلة الماضية اكتشاف حقل "ضخم" من النفط والغاز في ولاية فيراكروز شرق البلاد.



وقال نييتو في لقاء عام، حسب موقع فرانس 24 اليوم، إن الحقل يتضمن احتياطيا يقدر بـ 5ر1 مليار برميل من النفط الخام وسيكون "الاكتشاف الأهم في السنوات الـ 15 الأخيرة" لمؤسسة "بيميكس" النفطية العامة.



وتابع أن استخراج النفط سيتم "خلال وقت قصير وبكلفة متدنية نسبيا" لان الحقل موجود على مقربة من منشآت لـ"بيميكس".



ويأتي الاكتشاف في الوقت الذي تراجع فيه انتاج النفط لهذه الشركة في الربع الثالث من العام الحالي الى 8ر1 مليون برميل في اليوم أى بتدن 12 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.



وسجلت "بيميكس" التى تؤمن 16بالمئة من عائدات المكسيك خسائر صافية بقيمة 3ر5 مليار دولار بالربع الثالث خصوصا نتيجة تبعات الكوارث الطبيعية على انتاجها في شهر سبتمبر .

سبأ [04/نوفمبر/2017]سبأ